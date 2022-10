La Juventus di quest'anno sembra uscita dai Promessi sposi (Di sabato 1 ottobre 2022) "Dallo stadio al Duomo ci vogliono 5-6 minuti, Gytkjaer fa gol al 27? del secondo tempo, quindi io sarò arrivato in Duomo all'equivalente del 35'o 37?. Sono entrato e davanti a me c'era una signora molto anziana che stava pregando. Mi riconosce e mi dice: ‘Abbiamo vinto con la Juventus!'. E io: ‘Ma no, ma non è ancora finita'. Non capisco come questa signora, che avrà avuto 80-90 anni, stesse pregando e sapeva che il Monza – lei ha detto ha vinto – ma comunque che stesse vincendo con la Juventus. questo mi è rimasto in testa, non riesco a capire, è una cosa incredibile". Anche se è Adriano Galliani a parlare, detta così sembra una scena dei Promessi sposi. Ma non siamo nel 1600. Il risultato comunque non cambia. Anche noi tifosi bianconeri siamo ancora increduli e ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 1 ottobre 2022) "Dallo stadio al Duomo ci vogliono 5-6 minuti, Gytkjaer fa gol al 27? del secondo tempo, quindi io sarò arrivato in Duomo all'equivalente del 35'o 37?. Sono entrato e davanti a me c'era una signora molto anziana che stava pregando. Mi riconosce e mi dice: ‘Abbiamo vinto con la!'. E io: ‘Ma no, ma non è ancora finita'. Non capisco comea signora, che avrà avuto 80-90 anni, stesse pregando e sapeva che il Monza – lei ha detto ha vinto – ma comunque che stesse vincendo con lao mi è rimasto in testa, non riesco a capire, è una cosa incredibile". Anche se è Adriano Galliani a parlare, detta cosìuna scena dei. Ma non siamo nel 1600. Il risultato comunque non cambia. Anche noi tifosi bianconeri siamo ancora increduli e ...

ZonaBianconeri : RT @sportface2016: #Juventus, Fabio #Miretti si è allenato regolarmente in gruppo quest'oggi - sportface2016 : #Juventus, Fabio #Miretti si è allenato regolarmente in gruppo quest'oggi - bianconerodoc10 : Ed anche quest'anno la Juventus women alla fase a gironi di Champions League femminile c'è. Per vivere nuove e mera… - mcrisj01 : RT @PeppeMur84: Ed anche quest'anno la Juventus women alla fase a gironi di Champions League femminile c'è. Per vivere nuove e meravigliose… - PeppeMur84 : Ed anche quest'anno la Juventus women alla fase a gironi di Champions League femminile c'è. Per vivere nuove e mera… -