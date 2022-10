Italia, vaccini: i numeri. Trasporto pubblico: niente obbligo di mascherine. Puglia a rischio alto contagi Dati diffusi dal ministero della Salute sulla campagna anti corona virus (Di sabato 1 ottobre 2022) Da oggi non c’è obbligo di mascherine nei mezzi di Trasporto pubblico. La Puglia è, questa settimana, fra le cinque regioni Italiane ad alto rischio per contagi, in relazione all’occupazione di posti letto ospedalieri. Immagini diffuse dal ministero della Salute. L'articolo Italia, vaccini: i numeri. Trasporto pubblico: niente obbligo di mascherine. Puglia a rischio alto contagi <small class="subtitle">Dati diffusi dal ... Leggi su noinotizie (Di sabato 1 ottobre 2022) Da oggi non c’èdinei mezzi di. Laè, questa settimana, fra le cinque regionine adper, in relazione all’occupazione di posti letto ospedalieri. Immagini diffuse dal. L'articolo: idi dal ...

MarcelloFoa : Non solo attacchi all’Italia la #VonDerLeyen. Negli Usa si è vantata di aver creato fiducia e trasparenza sui vacc… - NoiNotizie : #Italia, #vaccini: i numeri. Dati diffusi dal ministero della Salute sulla campagna anti #coronavirus. Trasporto pu… - NoiNotizie : #Italia, #vaccini: i numeri. Dati diffusi dal ministero della Salute sulla campagna anti #coronavirus… - AntonioRetni76 : RT @ManuNap: Leggo che in pole per la #Sanità ci sarebbe la #Moratti. Quella che nel momento più duro della pandemia Covid voleva far vacci… - GiuseppePepe10 : RT @ManuNap: Leggo che in pole per la #Sanità ci sarebbe la #Moratti. Quella che nel momento più duro della pandemia Covid voleva far vacci… -