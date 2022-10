Gf Vip: emarginato dai compagni per la sua depressione, Marco Bellavia abbandona la casa (Di sabato 1 ottobre 2022) Marco Bellavia ha deciso di abbandonare il Grande Fratello Vip. Una scelta sofferta, dopo che nei giorni scorsi gli altri inquilini della casa lo hanno emarginato per i problemi di depressione di cui l’attore ha rivelato di soffrire. Una sorta di accanimento del branco contro un’unica persona, che lo hanno spinto a lasciare il gioco. “Marco Bellavia ha deciso di abbandonare la casa. Il televoto che vedeva coinvolti i concorrenti Giaele De Donà, Marco Bellavia e Giovanni Ciacci è stato annullato. Gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite sms nella sessione annullata verranno rimborsati”, si legge nel comunicato ufficiale apparso sui social del reality di Canale 5. Per ... Leggi su tpi (Di sabato 1 ottobre 2022)ha deciso dire il Grande Fratello Vip. Una scelta sofferta, dopo che nei giorni scorsi gli altri inquilini dellalo hannoper i problemi didi cui l’attore ha rivelato di soffrire. Una sorta di accanimento del branco contro un’unica persona, che lo hanno spinto a lasciare il gioco. “ha deciso dire la. Il televoto che vedeva coinvolti i concorrenti Giaele De Donà,e Giovanni Ciacci è stato annullato. Gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite sms nella sessione annullata verranno rimborsati”, si legge nel comunicato ufficiale apparso sui social del reality di Canale 5. Per ...

