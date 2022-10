Calcio: Nicola 'Sassuolo squadra di valore, Ribery? Sempre con noi' (Di sabato 1 ottobre 2022) Il tecnico della Salernitana aspetta le decisioni del francese: "Per me fa parte del gruppo" SALERNO - Mapei Stadium banco di prova per la Salernitana. Per vedere se è stata riassorbita la sconfitta ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 1 ottobre 2022) Il tecnico della Salernitana aspetta le decisioni del francese: "Per me fa parte del gruppo" SALERNO - Mapei Stadium banco di prova per la Salernitana. Per vedere se è stata riassorbita la sconfitta ...

sportface2016 : #Salernitana, #Nicola: '#Lovato può giocare. Ritiro #Ribery? Parlerà a breve' - sportli26181512 : Salernitana, Nicola: 'Bohinen out. Mazzocchi esempio, Ribery icona del calcio mondiale': Il tecnico prima del Sassu… - SalernoSport24 : ??? I convocati di Nicola per il Sassuolo ? Dia, Candreva, Bonazzoli presenti... ?? Leggi l’articolo su… - DAZN_IT : #Salernitana, #Nicola elogia #Mazzocchi: 'Uno spot per il calcio'. Domani il #Sassuolo: 'Out Fazio e Bohinen'. #DAZN - Fantacalcio : Sassuolo-Salernitana: la conferenza di Nicola -