Sabato e domenica nel Foglio Cosa c' è negli inserti del fine settimana

(Di venerdì 30 settembre 2022) Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco chetrovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 23 di venerdì) Il tradimento delle élite. Quelle che erano le classi dirigenti sono diventate lo sbertucciato “ceto della Ztl”. Ma il vero disastro è avere abbandonato il proprio compito, “produrre egemonia culturale e tranquillità sociale”. Tra “nudge” e populismo – di Maurizio Crippa La trappola del '23. Con la legge elettorale Acerbo, Mussolini si prese il Parlamento. Ad approvarla furono però i liberali. Storia di un’illusione finita male – di Siegmund Ginzberg Lessico congressuale. Manuale di conversazione per apprendisti segretari del Pd. Dopo la sconfitta, manco a dirlo, occorre una rifondazione – di Francesco Cundari L’uomo di ferro. Niente monumenti a Washington per Grover Cleveland, il presidente ...