Putin: "Annesse le regioni ucraine, pronti a negoziare", Zelensky: "Niente accordi fino a che lui sarà al comando" (Di venerdì 30 settembre 2022) La cerimonia è cominciata con un minuto di silenzio richiesto da Putin per quelli che ha definito "eroi". I soldati cioè, che stanno combattendo in Ucraina che per il capo del Cremlino sono "vittime delle azioni terroristiche di Kiev". "Voglio che mi sentano a Kiev, che mi sentano in Occidente: le persone che vivono nel Lugansk, L'articolo proviene da Inews24.it.

