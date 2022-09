Liga 2022/23: successo casalingo netto dell’Athletic Bilbao, Almeria battuto 4-0 (Di venerdì 30 settembre 2022) Termina 4-0 il match tra Athletic Bilbao e Almeria, incontro valido per la settima giornata del campionato di Liga 2022/23. La partita, disputata al San Mamés, è stata decisa dalle reti di Inaki Williams, Oihan Sancet, Nico Williams e Milkel Vegas. Vittoria importante dunque per l’Athletic Bilbao, che sale al secondo posto in classifica con 16 punti come il Barcellona. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 30 settembre 2022) Termina 4-0 il match tra Athletic, incontro valido per la settima giornata del campionato di/23. La partita, disputata al San Mamés, è stata decisa dalle reti di Inaki Williams, Oihan Sancet, Nico Williams e Milkel Vegas. Vittoria importante dunque per l’Athletic, che sale al secondo posto in classifica con 16 punti come il Barcellona. SportFace.

DiMarzio : #Liga I Serata storica a #Bilbao: i fratelli #Williams in gol l'uno su assist dell'altro ... due volte, e a ruoli i… - sportli26181512 : Liga, l'Atletico Bilbao raggiunge il Barcellona: battuto l'Almeria: Successo senza problemi per la squadra di Valve… - sportface2016 : #Liga 2022/23: successo casalingo netto dell’#AthleticBilbao, Almeria battuto 4-0 - Difo23 : RT @DiMarzio: #Liga I Serata storica a #Bilbao: i fratelli #Williams in gol l'uno su assist dell'altro ... due volte, e a ruoli invertiti… - Leo23 : RT @DiMarzio: #Liga I Serata storica a #Bilbao: i fratelli #Williams in gol l'uno su assist dell'altro ... due volte, e a ruoli invertiti… -