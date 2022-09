(Di venerdì 30 settembre 2022) (Adnkronos) – L’Unione europea si diceildellache prevede di introdurre un tetto massimo al prezzo del gas per contenere l’impennata dei costi dell’energia. La Commissione europea è “ben consapevole” delle “difficoltà” provocate dalla “attuale crisi energetica” negli Stati membri ed è “nella maniera più rapida possibile la compatibilità delle misure energetiche adottate in questo contesto”. Così la portavoce per la Concorrenza dell’esecutivo Ue Arianna Podestà, durante il briefing con la stampa a Bruxelles, precisando di parlare in generale, rispondendo a una domanda sulper l’energia presentato ieri dal governo tedesco. “Spetta allo Stato membro” notificare alla Commissione le misure che costituiscono aiuti ...

zazoomblog : Ultime Notizie – Gas Ue pronta a valutare piano Germania - #Ultime #Notizie #pronta #valutare - fisco24_info : Gas, Ue pronta a valutare piano Germania: (Adnkronos) - Podestà: 'Spetta allo Stato membro' notificare le misure ch… - loscornetteros : 'I ministri europei dell'Energia hanno raggiunto un accordo sulle misure per mitigare gli alti prezzi dell'elettric… - julesbeton : RT @matt1news: GAZPROM PRONTA A TAGLIARE IL GAS CHE PASSA PER L'UCRAINA. (AURAX) - sophialuypaert : @rusembitaly ho seguito fox news e altri canali esteri - perché PUtin dovrebbe fare saltare NordStream il suo asset… -

...le misure che costituiscono aiuti di Stato affinché vengano valutate L'Unione europea si dicea valutare il piano della Germania che prevede di introdurre un tetto massimo al prezzo del..."Ho detto qui all'inizio della crisi che la Germania non è ancora- ha aggiunto - Abbiamo bisogno di un po' di tempo ". In alternativa al tetto al prezzo del, Berlino chiede di puntare su ...(Adnkronos) – L’Unione europea si dice pronta a valutare il piano della Germania che prevede di introdurre un tetto massimo al prezzo del gas per contenere l’impennata dei costi dell’energia. La Com ...Intesa dei ministri Ue sulle misure di risparmio, dalla riduzione obbligatoria della domanda di elettricità al tetto ai ricavi di mercato dai produttori di elettricità infra marginali. Ma non c’è acco ...