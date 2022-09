Covid | le Regioni a rischio alto passano da due a cinque

repubblica : Covid, Istituto superiore di sanità: indice Rt sale di nuovo a 1. Su anche ricoveri, stabili le terapie intensive.… - fattoquotidiano : Il patriarca Kirill positivo al Covid, annullati tutti gli impegni e assente alla cerimonia per l’annessione di 4 r… - fanpage : ?? Nuova impennata di contagi da Covid19 Secondo i dati raccolti dal Monitoraggio ISS sono 5 le regioni ad alto ris… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: COVID - Ministero della Salute: report settimanale delle Regioni a cura della Cabina di Regia - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: COVID - Ministero della Salute: report settimanale delle Regioni a cura della Cabina di Regia -

IL MONITORAGGIO Balzo dell'incidenza dei casi diin Italia che in una settimana raggiunge ... Per l'occupazione dei reparti ospedalieri, in 5si supera la soglia di allerta del 10%: PA ......a rischio alto nel monitoraggio settimanale Iss - ministero della Salute sull'andamento dell'epidemia di. Si tratta di Emilia - Romagna, Lazio, Marche, Puglia e Veneto. Le restanti 16e ...Sono cinque le Regioni classificate a rischio alto nel monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute sull'andamento dell'epidemia di Covid. Si tratta di Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Puglia e V ...Sono 1.188 i nuovi casi di positività al Covid registrati nelle ultime 24 ore in Puglia su 8.793 test. Si registrano tre vittime. Il tasso di positività è del 13,5%. Sono ...