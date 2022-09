Covid: 603 nuovi positivi in Alto Adige, crescono i ricoveri (Di venerdì 30 settembre 2022) I laboratori dell'Azienda sanitaria provinciale hanno accertato, nelle ultime 24 ore, 603 nuovi casi positivi al Covid - 19. Di questi, 8 sono stati rilevati sulla base di 97 tamponi pcr e 595 sulla ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 30 settembre 2022) I laboratori dell'Azienda sanitaria provinciale hanno accertato, nelle ultime 24 ore, 603casial- 19. Di questi, 8 sono stati rilevati sulla base di 97 tamponi pcr e 595 sulla ...

