Comune di Taranto: per il Pnrr "donne, giovani e competenti" Firmati i contratti di assunzione (Di venerdì 30 settembre 2022) Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Taranto: L'amministrazione Melucci recluta nuove risorse umane per affrontare la sfida del Pnrr. Dopo i primi quattro inserimenti avvenuti lo scorso novembre, grazie alle risorse assegnate dall'Agenzia per la Coesione Territoriale, hanno firmato con l'assessore al Personale Francesca Viggiano, alla presenza della presidente della commissione consiliare Servizi Patrizia Mignolo, tre nuove unità che per tre anni supporteranno l'ente nella partecipazione ai bandi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. «Spesso abbiamo rilevato la necessità di introdurre professionalità ulteriori nelle nostre direzioni – le parole del sindaco Rinaldo Melucci – che fossero in grado di alleggerire gli uffici dal lavoro necessario per rispondere alle sollecitazioni del Pnrr. In totale ...

