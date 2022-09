Attacco russo a convoglio di civili in fuga | video (Di venerdì 30 settembre 2022) Sono una dozzina i civili uccisi da un Attacco russo in Ucraina. Si trattava di un convoglio di auto con civili che stava cercando di lasciare una delle zone più calde dei combattimenti, quella di Zaporizhia, dove si trova la nota centrale nucleare. Gli aerei hanno colpito dall'alto senza dare ai civili modo e tempo per mettersi in salvo. Leggi su panorama (Di venerdì 30 settembre 2022) Sono una dozzina iuccisi da unin Ucraina. Si trattava di undi auto conche stava cercando di lasciare una delle zone più calde dei combattimenti, quella di Zaporizhia, dove si trova la nota centrale nucleare. Gli aerei hanno colpito dall'alto senza dare aimodo e tempo per mettersi in salvo.

