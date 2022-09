A dettarlo è la tradizione | scuderie e cavalli | grande passione della regina Elisabetta | passano in eredità al nuovo re Incluso il campione Educator

Leggi su iodonna

(Di venerdì 30 settembre 2022) Sistemati i corgi, che dopo la sua scomparsa sono stati adottati ufficialmente dal figlio Andrea, l’attenzione si sposta suipluripremiatisovrana. Che fine faranno? Le– ereditate danel 1952, alla morte del padre, e oggi cospicua fonte di guadagno per le casse Royal –automaticamente alre Carlo III. Lacon due pony in occasione dei suoi 96 anni, Sandringham, aprile 2022 (Henry Dallal) In tanti avrebbero voluto iUn po’ deluso sarà rimasto il fratello Andrea, che spesso accompagnava la madre nelle cavalcate quotidiane a Windsor e forse si ...