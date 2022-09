60 anni di Spider-man, da Prénatal una collezione dedicata al supereroe (Di venerdì 30 settembre 2022) Spider-man, comparso per la prima volta nella serie Amazing Fantasy nell’agosto del 1962, quest’anno compie 60 anni e Prénatal con la sua nuova collezione autunno-inverno 2022-23, fa felici tutti i suoi fan con tantissimi capi ispirati al supereroe. Proposte per tutte le età, a partire dai più piccoli (3-36 mesi) con stampe in versione baby cartoon come nel set felpa e pantalone decorato con ragnatele nei tipici toni blu e rosso, ma anche t-shirt su cui spicca la celebre frase “Da grandi poteri derivano grandi responsabilità”. Tantissime proposte anche per il mondo kids (2-10 anni) con capi in nero e rosso per decine di combinazioni tra pantaloni, t-shirt con maniche a contrasto, polo e felpe; imperdibile è la versione rossa e blu con cappuccio che completa il mitico costume per ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 30 settembre 2022)-man, comparso per la prima volta nella serie Amazing Fantasy nell’agosto del 1962, quest’anno compie 60con la sua nuovaautunno-inverno 2022-23, fa felici tutti i suoi fan con tantissimi capi ispirati al. Proposte per tutte le età, a partire dai più piccoli (3-36 mesi) con stampe in versione baby cartoon come nel set felpa e pantalone decorato con ragnatele nei tipici toni blu e rosso, ma anche t-shirt su cui spicca la celebre frase “Da grandi poteri derivano grandi responsabilità”. Tantissime proposte anche per il mondo kids (2-10) con capi in nero e rosso per decine di combinazioni tra pantaloni, t-shirt con maniche a contrasto, polo e felpe; imperdibile è la versione rossa e blu con cappuccio che completa il mitico costume per ...

