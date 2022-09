WRC 2022 | Kalle Rovanpera è vicino al titolo

rally_timing : ?? ?? WRC, Tanak il più veloce nella prova speciale di apertura del Repco Rally New Zealand #wrc… - motorboxcom : #WRC Il mondiale fa tappa dall'altra parte del mondo: #Tanak vince la prova d'apertura, dalla serata italiana si in… - rallyssimo : Ve lo ricordate? - theshieldofspo1 : Tutte le info sull'11° appuntamento della stagione. #TSOS // #WRC // RallyNewZeland // #Rally // #Motorsport - sportli26181512 : Rally, il Mondiale torna in Nuova Zelanda: 5 prove LIVE su Sky: Il Mondiale rally torna in Nuova Zelanda dopo dieci… -

HYUNDAI A CACCIA Ilriparte dall'altra parte del mondo, con il Rally Nuova Zelanda. La Hyundai ... PROGRAMMA PRIMA GIORNATA RALLY NUOVA ZELANDAGiovedì 28 settembre Prova Nome Lunghezza Ora ...Oltre al già citato Rovanpera vedremo in azione come sempre anche il gallese Elfyn Evans che si ritroverà accanto al francese Sébastien Ogier che torna neldopo una lunga pausa.Ott Tanak has hinted he could step away from the World Rally Championship entirely next year as the Hyundai driver is yet to decide his future plans.Hyundai’s Ott Tanak has grabbed an early lead at Rally New Zealand after winning a tricky opening World Rally Championship super special stage from M-Sport’s Craig Breen.