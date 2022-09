Vanessa Incontrada sull’ex compagno: “Tra noi non finirà mai” (Di giovedì 29 settembre 2022) “Stanno emergendo posizioni assurde su temi sensibili e diritti che dovrebbero essere ormai acquisiti. Mai avere paura di difendere la propria libertà e quella degli altri, se sono in pericolo o negate”. Dalla copertina del settimanale “Oggi” Vanessa Incontrada dice perché, dopo essersi trattenuta per anni, ha deciso di dire come la pensa su diritti e politica: “Oggi non ho più paura del giudizio degli altri e delle etichette che ti cuciono addosso. Penso di vivere in una democrazia – o almeno lo spero – in cui non bisogna temere che prendere posizione abbia conseguenze sgradite”. Vanessa Incontrada (Foto ‘Oggi’)“L’estrema destra ha problemi con la libertà” La conduttrice e attrice, cresciuta tra Spagna e Italia, fa anche un parallelo: “La tendenza a creare categorie in cui si pretende di rinchiudere ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 29 settembre 2022) “Stanno emergendo posizioni assurde su temi sensibili e diritti che dovrebbero essere ormai acquisiti. Mai avere paura di difendere la propria libertà e quella degli altri, se sono in pericolo o negate”. Dalla copertina del settimanale “Oggi”dice perché, dopo essersi trattenuta per anni, ha deciso di dire come la pensa su diritti e politica: “Oggi non ho più paura del giudizio degli altri e delle etichette che ti cuciono addosso. Penso di vivere in una democrazia – o almeno lo spero – in cui non bisogna temere che prendere posizione abbia conseguenze sgradite”.(Foto ‘Oggi’)“L’estrema destra ha problemi con la libertà” La conduttrice e attrice, cresciuta tra Spagna e Italia, fa anche un parallelo: “La tendenza a creare categorie in cui si pretende di rinchiudere ...

