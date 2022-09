Supplenze docenti 2022, le NOMINE: più turni, integrazioni e rettifiche. I bollettini (Di giovedì 29 settembre 2022) Supplenze anno scolastico 2022/23: la pubblicazione dei bollettini con i docenti nominati in base alle preferenze espresse nella domanda presentata su Istanze online entro il 16 agosto ore 14. I docenti leggono dalla pubblicazione se e in quale sede sono stati assegnati. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 29 settembre 2022)anno scolastico/23: la pubblicazione deicon inominati in base alle preferenze espresse nella domanda presentata su Istanze online entro il 16 agosto ore 14. Ileggono dalla pubblicazione se e in quale sede sono stati assegnati. L'articolo .

ProDocente : Supplenze docenti 2022, con uno spezzone non riesco a pagare affitto e bollette. Perché non posso rinunciare? - Simokku : @moltitudo E i docenti in graduatoria per le supplenze a casa ad aspettare la chiamata (: - orizzontescuola : Supplenze docenti 2022, con uno spezzone non riesco a pagare affitto e bollette. Perché non posso rinunciare? - ProDocente : Supplenze GPS: docenti sostegno specializzati senza incarico, balletto di insegnanti per gli errori. Uil chiede acc… - ProDocente : Supplenze GPS, è caos: errori, rettifiche, cattedre non assegnate, docenti scavalcati. I Sindacati chiedono accesso… -