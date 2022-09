Nuoto: per Federica Pellegrini una laurea honoris causa (Di giovedì 29 settembre 2022) Federica Pellegrini: quando campionessa fa rima con dottoressa. La leggenda natatoria italiana e mondiale ha infatti ricevuto quest’oggi una laura honoris in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate presso l’Università San Raffaele Roma. Un momento speciale per la veneta, oggi membro del CIO e impegnata in altre attività fuori da quelle vasche che per anni l’hanno vista emozionare tutto il mondo nei suoi 200 stile libero, che ha commentato così la cosa. “È una giornata incredibile, sono veramente felice. È il coronamento di una parte della mia vita. Portare una tesi sul ciclo mestruale nelle atlete, un argomento a me molto caro, mi ha dato tanta soddisfazione”. “Federica Pellegrini – ha affermato Vilberto Stocchi, Magnifico Rettore dell’Università San Raffaele – non solo una ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 settembre 2022): quando campionessa fa rima con dottoressa. La leggenda natatoria italiana e mondiale ha infatti ricevuto quest’oggi una laurain Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate presso l’Università San Raffaele Roma. Un momento speciale per la veneta, oggi membro del CIO e impegnata in altre attività fuori da quelle vasche che per anni l’hanno vista emozionare tutto il mondo nei suoi 200 stile libero, che ha commentato così la cosa. “È una giornata incredibile, sono veramente felice. È il coronamento di una parte della mia vita. Portare una tesi sul ciclo mestruale nelle atlete, un argomento a me molto caro, mi ha dato tanta soddisfazione”. “– ha affermato Vilberto Stocchi, Magnifico Rettore dell’Università San Raffaele – non solo una ...

