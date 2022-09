Naspi per neomamma: attenzione alle dimissioni (Di giovedì 29 settembre 2022) Per la neo mamma le dimissioni che danno diritto alla Naspi vanno ratificate dall'ispettorato del lavoro. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 29 settembre 2022) Per la neo mamma leche danno diritto allavanno ratificate dall'ispettorato del lavoro. L'articolo .

orizzontescuola : Naspi per neomamma: attenzione alle dimissioni - orizzontescuola : Naspi, nuovo lavoro e comunicazioni all’INPS per indennità ridotta - stecca81 : RT @kuliscioff: Meloni considera il RdC sbagliato perché viene dato anche a chi può lavorare. Forse ignora l'esistenza della Naspi, il suss… - tota__976 : @ErmannoKilgore NASPI per le partite IVA - CGILModena : RT @FilcamscgilB: Ricordate la storia degli ex dipendenti di Armonie Spa? L’avevamo raccontata qualche settimana fa: Lavoratrici e lavorat… -