Il cinese che sfida Tesla (Di giovedì 29 settembre 2022) Da Shanghai la Nio allunga le sue ambizioni sull'Europa e minaccia la casa di Elon Musk. Grazie a una tecnologia rivoluzionaria: la sostituzione automatica delle batterie che abbassa a pochi minuti i tempi di ricarica. Ogni tanto se ne vede qualcuna percorrere silenziosamente una strada piemontese o lombarda. Vetture mai viste prima, dal design elegante, che arriveranno sul mercato italiano solo tra molti mesi. Sono auto elettriche prodotte dalla casa cinese Nio e una società specializzata italiana le sta facendo girare da noi per collaudarle e mettere a punto i sistemi di guida autonoma in vista dello sbarco in grande stile in Europa, che verrà annunciato il 7 ottobre a Berlino. Nata nel 2014 e guidata dall'imprenditore William Li, la Nio è quotata in borsa a New York dal 2018 e oggi vale 36 miliardi di dollari. Nel mondo, e in particolare in Cina, circolano già 240 ...

