Come abbinare orecchini e collane: i nostri consigli (Di giovedì 29 settembre 2022) Quando curiosate ne vostro portagioie vi capiterà sicuramente di riscoprire i tanti accessori comprati negli anni senza sapere bene Come abbinarli tra loro. I bracciali ma soprattutto collane e orecchini sono i gioielli più numerosi che si possiedono ma anche i più complicati da abbinare perché a colpo d’occhio sono i più vicini tra loro, incorniciando il volto. Per questo il loro abbinamento è da valutare con più attenzione; vediamo qualche consiglio per farlo al meglio. Non sottovalutare le dimensioni Questa l’avrete già sentita ma forse perché è una regola che funziona: se indossate una collana vistosa dovete scegliere orecchini piccoli e lo stesso vale al contrario, quindi, quando gli orecchini sono molto grandi è meglio scegliere una collana minimal. In questo ... Leggi su tpi (Di giovedì 29 settembre 2022) Quando curiosate ne vostro portagioie vi capiterà sicuramente di riscoprire i tanti accessori comprati negli anni senza sapere beneabbinarli tra loro. I bracciali ma soprattuttosono i gioielli più numerosi che si possiedono ma anche i più complicati daperché a colpo d’occhio sono i più vicini tra loro, incorniciando il volto. Per questo il loro abbinamento è da valutare con più attenzione; vediamo qualcheo per farlo al meglio. Non sottovalutare le dimensioni Questa l’avrete già sentita ma forse perché è una regola che funziona: se indossate una collana vistosa dovete sceglierepiccoli e lo stesso vale al contrario, quindi, quando glisono molto grandi è meglio scegliere una collana minimal. In questo ...

vogue_italia : Grazie alla classe dell'italiana Beatrice Borromeo l'eleganza sarà sempre di moda ?? (e questa volta ci mostra anche… - caciotta012 : RT @uanbimbumbam012: #auguri a #silvioberlusconi che ha avuto l'idea di abbinare a ogni rete un personaggio come #five per #canale5 nel 198… - uanbimbumbam012 : RT @uanbimbumbam012: #auguri a #silvioberlusconi che ha avuto l'idea di abbinare a ogni rete un personaggio come #five per #canale5 nel 198… - uanbimbumbam012 : #auguri a #silvioberlusconi che ha avuto l'idea di abbinare a ogni rete un personaggio come #five per #canale5 nel… - Terra2itter : “Giulia Torelli, digital creator, influencer della riorganizzazione degli spazi domestici, #tutorialista di come si… -