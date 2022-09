Chelsea, asta per Bellingham: i Blues verso la rivoluzione a centrocampo (Di giovedì 29 settembre 2022) Il gioiellino del Borussia Dortmund Jude Bellingham sembra ormai pronto per fare il grande salto verso un vero top club europeo. Si profila un’asta per pochi, visto che il prezzo previsto è di circa 145 milioni di euro, con Liverpool e Real Madrid in corsa, ma non solo. Come riporta il Telegraph, anche il Chelsea del neo presidente Todd Boehly punta il 19enne inglese, come perno per una rifondazione a centrocampo: infatti, il prossimo giugno scadono i contratti di Kanté e Jorginho, e i londinesi dovranno decidere cosa fare. Per il francese i colloqui per il rinnovo potrebbero partire a breve, mentre per l’italiano sono ancora in corso delle riflessioni. Alternativa a Bellingham sarebbe Rice, centrocampista del West Ham e colonna del centrocampo inglese. ... Leggi su sportface (Di giovedì 29 settembre 2022) Il gioiellino del Borussia Dortmund Judesembra ormai pronto per fare il grande saltoun vero top club europeo. Si profila un’per pochi, visto che il prezzo previsto è di circa 145 milioni di euro, con Liverpool e Real Madrid in corsa, ma non solo. Come riporta il Telegraph, anche ildel neo presidente Todd Boehly punta il 19enne inglese, come perno per una rifondazione a: infatti, il prossimo giugno scadono i contratti di Kanté e Jorginho, e i londinesi dovranno decidere cosa fare. Per il francese i colloqui per il rinnovo potrebbero partire a breve, mentre per l’italiano sono ancora in corso delle riflessioni. Alternativa asarebbe Rice, centrocampista del West Ham e colonna delinglese. ...

sportface2016 : Anche il #Chelsea si iscrive all'asta per #Bellingham: Blues verso la rivoluzione a centrocampo - 4Harrier : @Mestrvat @SociosItalia @Inter É ad asta inversa Ogni 5 minuti se nessuno riscatta scendono di 5000 ssu Per il M… - Mr_Mbb : @tvdellosport @tancredipalmeri Per il Chelsea l’asta partiva da 2.5B A Milano ci comprano anche San siro….?????? -