Calcio | Fifa | autorità vigilanza bancaria francese concede licenza

Roma, 29 set. (Adnkronos) - L'autorità francese di vigilanza e di risoluzione (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ACPR) ha concesso alla Fifa Clearing House (FCH) una licenza per operare come istituto di pagamento. L'autorizzazione dell'ACPR consente alla FCH di riscuotere ed elaborare i pagamenti per conto dei club, in conformità con la Direttiva sui servizi di pagamento dell'Unione Europea (PSD2). Ciò significa che la FCH ora ha il semaforo verde. L'idea di creare una stanza di compensazione è venuta dal Comitato delle parti interessate del Calcio Fifa ed è stato poi approvato dal Consiglio Fifa. La FCH è governata come un'entità indipendente ed è stata istituito in Francia, riconoscendo l'importanza di Parigi come polo finanziario ...

