ATP Sofia 2022, Jannik Sinner si sbarazza di Borges con una gran prova al servizio (Di giovedì 29 settembre 2022) Solido, concentrato e vincente. Jannik Sinner non delude all’esordio dell’ATP 250 di Sofia, torneo che l’altoatesino ha conquistato in entrambe le ultime due stagioni. L’azzurro (testa di serie n.1) sconfigge agilmente il portoghese Nuno Borges per 6-3 6-4 in un’ora e 26 minuti di gioco e accede ai quarti di finale. Per il classe 2001 ci sarà ora la sfida contro il vincente del match tra l’australiano Aleksandar Vukic e lo spagnolo Fernando Verdasco. Sinner comincia subito forte e nel secondo gioco strappa il servizio al suo avversario alla seconda chance buona. L’azzurro tiene poi la battuta e sale 3-0. Borges prova a scuotersi con il game del 3-1, ma il nostro portacolori non concede praticamente niente nei suoi turni di servizio e ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 settembre 2022) Solido, concentrato e vincente.non delude all’esordio dell’ATP 250 di, torneo che l’altoatesino ha conquistato in entrambe le ultime due stagioni. L’azzurro (testa di serie n.1) sconfigge agilmente il portoghese Nunoper 6-3 6-4 in un’ora e 26 minuti di gioco e accede ai quarti di finale. Per il classe 2001 ci sarà ora la sfida contro il vincente del match tra l’australiano Aleksandar Vukic e lo spagnolo Fernando Verdasco.comincia subito forte e nel secondo gioco strappa ilal suo avversario alla seconda chance buona. L’azzurro tiene poi la battuta e sale 3-0.a scuotersi con il game del 3-1, ma il nostro portacolori non concede praticamente niente nei suoi turni die ...

