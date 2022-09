Atalanta, caso Muriel: può lasciare la dea e restare in serie A! (Di giovedì 29 settembre 2022) Luis Muriel e l’Atalanta, una storia d’amore destinata a finire presto stando alle voci di mercato. Il centravanti colombiano che alla corte di Gasperini ha vissuto alcune delle sue migliori stagioni in carriera infatti, sarebbe al momento scontento. Già la scorsa estate sembra che Muriel abbia valutato diverse opzioni e, adesso sembra che i tempi siano maturi per un addio. Sulle sue tracce, come riportato da calciomercato.com, ci sarebbe la Fiorentina di Italiano, che sebbene abbia due punte di peso come Jovic e Cabral trova non poche difficoltà ad andare in goal. Muriel Atalanta Fiorentina Dall’inizio di questa stagione il rendimento del colombiano non rispecchia gli standard a cui ha abituato i tifosi e non sembra essere incedibile dopo l’arrivo di Hojlund dallo Sturm Graz. Chissà quindi ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 29 settembre 2022) Luise l’, una storia d’amore destinata a finire presto stando alle voci di mercato. Il centravanti colombiano che alla corte di Gasperini ha vissuto alcune delle sue migliori stagioni in carriera infatti, sarebbe al momento scontento. Già la scorsa estate sembra cheabbia valutato diverse opzioni e, adesso sembra che i tempi siano maturi per un addio. Sulle sue tracce, come riportato da calciomercato.com, ci sarebbe la Fiorentina di Italiano, che sebbene abbia due punte di peso come Jovic e Cabral trova non poche difficoltà ad andare in goal.Fiorentina Dall’inizio di questa stagione il rendimento del colombiano non rispecchia gli standard a cui ha abituato i tifosi e non sembra essere incedibile dopo l’arrivo di Hojlund dallo Sturm Graz. Chissà quindi ...

