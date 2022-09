Uomini e Donne, clamoroso confronto tra Davide Donadei e Chiara Rabbi: lui rivela di aver baciato Roberta Di Padua e racconta gli episodi di gelosia dell’ex fidanzata (Di mercoledì 28 settembre 2022) Dopo la fine della relazione tra Davide e Donadei e Chiara Rabbi, i due ex protagonisti del trono classico sono stati ospiti della puntata di Uomini e Donne appena andata in onda. Con loro anche Roberta Di Padua, dama del trono over che era stata avvistata in compagnia di Davide dopo l’annuncio della separazione. I tre hanno raccontato una volta per tutte cosa accaduto. Maria De Filippi ha sottolineato che tra Roberta e Davide al momento non c’è nessuna relazione. La dama ha chiarito: All’epoca c’era una simpatia, un’attrazione. Lui era il tronista, quindi, non c’è stata mai occasione. La Rabbi è intervenuta contro la dama: “Sei una donna matura e giochi a fare la ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 28 settembre 2022) Dopo la fine della relazione tra, i due ex protagonisti del trono classico sono stati ospiti della puntata diappena andata in onda. Con loro ancheDi, dama del trono over che era stata avvistata in compagnia didopo l’annuncio della separazione. I tre hannoto una volta per tutte cosa accaduto. Maria De Filippi ha sottolineato che traal momento non c’è nessuna relazione. La dama ha chiarito: All’epoca c’era una simpatia, un’attrazione. Lui era il tronista, quindi, non c’è stata mai occasione. Laè intervenuta contro la dama: “Sei una donna matura e giochi a fare la ...

