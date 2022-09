Roma | traslocano dopo la morte della mamma e i gatti spariscono | l’appello per ritrovarli

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 28 settembre 2022) La madre che muore, un dolore grande da sopportare. E i dueni, che le ricordavano lei, chenel nulla. Al dramma si aggiunge altra disperazione, condi Federica, che si è rivolta alla nostra redazione per mettere in moto la macchinasolidarietà e rintracciare, il prima possibile, i due mici, Siro e Nina. Scomparsi dueni nel Municipio VII Come ci ha raccontato Federica, durante i lavori di sgombero, proprio nella casache pochi mesi fa è morta, i due mici sono fuggiti via. Gli operai, forse, hanno perso di vista ini, hanno lasciato la porta aperta e gli animali sono scappati. Da quel giorno, dal 24 agosto scorso, i suoi amici a quattro zampe non sono più rientrati. “Per me Siro e Nina hanno un ...