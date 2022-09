Ripartizione dei ‘resti’, alla Camera passa anche Francesco Emilio Borrelli (Verdi) (Di mercoledì 28 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIl consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, candidato alla Camera nel plurinominale con Alleanza Verdi-Sinistra e indicato ieri tra i non eletti, è inserito oggi sul sito del Viminale tra coloro che hanno conquistato il seggio. La novità in seguito alla Ripartizione su base nazionale dei cosiddetti ‘resti’ che ha fatto scattare il seggio per l’Alleanza nella circoscrizione Campania 1-P02, dove Borrelli era capolista. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 28 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIl consigliere regionale di Europa Verde, candidatonel plurinominale con Alleanza-Sinistra e indicato ieri tra i non eletti, è inserito oggi sul sito del Viminale tra coloro che hanno conquistato il seggio. La novità in seguitosu base nazionale dei cosiddettiche ha fatto scattare il seggio per l’Alleanza nella circoscrizione Campania 1-P02, doveera capolista. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

umbriajournal_ : Elezioni, cambia la ripartizione dei seggi: dentro Pavanelli e Polidori - anteprima24 : ** Ripartizione dei 'resti', alla #Camera passa anche Francesco Emilio #Borrelli (#Verdi) **… - regioni_it : ??La Conferenza Unificata ha espresso parere favorevole alla ripartizione dei fondi per l’anno 2022 sulla tutela del… - Umbria24 : Elezioni, cambia la ripartizione dei seggi: dentro Pavanelli e Polidori - angheran70 : @SurrexitVere @fabius10scudi @InVeritatetweet @M_Rachele Deve confessarsi per non aver votato un partito che si sap… -