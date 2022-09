Milly Carlucci, rapporto con Todaro e Maria De Filippi: “Rivalità tra aziende” (Di mercoledì 28 settembre 2022) Per anni i media hanno parlato di una presunta Rivalità tra Milly Carlucci e Maria De Filippi. Proprio per questo motivo quando Raimondo Todaro ha deciso di lasciare Ballando con le Stelle per approdare ad Amici hanno iniziato a circolare mille rumor. All’epoca la conduttrice Rai si è detta delusa dal comportamento del ballerino: “A lui ho detto che prima di prendere una decisione definitiva sarebbe stato carino vedersi di persona. Sì parlare e guardarsi negli occhi. Anche perché così si comportano gli amici dopo 15 anni di lavoro insieme. Quindi stamani con un po’ di delusione ho visto quello che ha scritto. Poi che lui fosse in trattativa con un altro programma lo sapevo da un mese. Nel nostro ambiente le voci circolano molto rapidamente. Lui mi ha telefonato ieri per dirmi che ... Leggi su biccy (Di mercoledì 28 settembre 2022) Per anni i media hanno parlato di una presuntatraDe. Proprio per questo motivo quando Raimondoha deciso di lasciare Ballando con le Stelle per approdare ad Amici hanno iniziato a circolare mille rumor. All’epoca la conduttrice Rai si è detta delusa dal comportamento del ballerino: “A lui ho detto che prima di prendere una decisione definitiva sarebbe stato carino vedersi di persona. Sì parlare e guardarsi negli occhi. Anche perché così si comportano gli amici dopo 15 anni di lavoro insieme. Quindi stamani con un po’ di delusione ho visto quello che ha scritto. Poi che lui fosse in trattativa con un altro programma lo sapevo da un mese. Nel nostro ambiente le voci circolano molto rapidamente. Lui mi ha telefonato ieri per dirmi che ...

