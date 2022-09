MAZZOCCHI | DA SCUGNIZZO A GIOCATORE DELLA NAZIONALE

Leggi su sportnews.snai

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Pasqualeè l’ultimo talento lanciato da Roberto Mancini da quando è l’allenatoreitaliana, che ha debuttato nei minuti finalipartita contro l’Ungheria.è nato il 27 luglio 1995 a Barra, un quartiere difficile di Napoli e, come tanti ragazzi, ha sempre avuto il sogno di diventare un calciatore. Il suo primo allenatore, Giuseppe Araimo, in questi giorni ha rilasciato un intervista in cui ha parlato diquando aveva 12 anni e giocava nel Carioca, “aveva 12 anni e se ne andava in giro per il quartiere a consegnare bustespesa. Era un ragazzino. Forte, ma nel secondo tempo calava d’intensità. Non me lo aspettavo. Era come se portasse un peso sulle spalle. Una, due, tre partite di fila, ...