Malta | Devis Mangia resta sospeso per altre tre settimane

(Di mercoledì 28 settembre 2022) La Federcalcio maltese ha deciso di sospendere pertreil commissario tecnico, accusato di molestie sessuali da parte di due calciatori della nazionale. In attesa di ulteriori indagini e accertamenti, l’esecutivo ha optato pertredi sospensione, in cuipercepirà metà del suo ingaggio. Stando a quanto riportato dai media locali, il presidente federale Bjorn Vassallo nella riunione odierna ha anche spiegato come si è arrivati alla scelta diper la panchina della nazionale. Lo stesso numero uno federale ha confermato di aver preso parte in prima persona a incontri con persone legate a Coverciano e alle federazioni di Italia e Romania, doveha lavorato in passato. ...

sportface2016 : +++#Malta, Devis #Mangia sollevato temporaneamente dall'incarico: è accusato di moleste sessuali+++ - Corriere : L’accusa è pesante: «Molestie sessuali». Il c.t. di Malta Devis Mangia ora è sospeso - sportface2016 : #Malta Altre tre settimane di sospensione per il tecnico Devis #Mangia - telodogratis : Molestie sessuali a un giocatore: l’allenatore Devis Mangia sospeso da Malta - pippoMR : Molestie sessuali a un giocatore: l'allenatore Devis Mangia sospeso da Malta LEGGI QUI ??? -

Quarta direzione di gara stagionale leggi ancheMangia sospeso: l'allenatore diè accusato di molestie Da qualche settimana circolava l'ipotesi di un debutto in Serie A per la direttrice ...L'ex CT dell'Under21 italianaMangia, oggi CT della nazionale di, sospeso dalla Federcalcio maltese. Il motivo è legato alle accuse di molestie sessuali rivolte a Mangia da un calciatore della nazionale maltese. Mangia ...Malta, Devis Mangia sospeso per altre tre settimane: la decisione della Federcalcio locale dopo le indagini in corso negli ultimi giorni ...LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) - Following the win of the Maltese national football team against Israel in Ta 'Qali last night, the Italian coach Davi ...