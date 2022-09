Inter | ecco il prescelto per il dopo Skriniar

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Il PSG non mollae l'resta alla finestra sul mercato dei difensori. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, in caso di...

internewsit : Zhang, incontro con Agnelli a Milano! Ecco tutti i temi discussi - TS - - Eurosport_IT : ?? Inter: Chalobah se parte Skriniar, Dumfries o Gosens da sacrificare ?? Juventus, occhi su Ndicka ?? Ecco l'edico… - Luxgraph : Juve, Allegri ne recupera sette! Ecco quando rientrano gli altri - pccpla : RT @CalcioFinanza: Dagli incontri pubblici a quelli di approfondimento. Ecco il calendario degli appuntamenti per il Dibattito Pubblico sul… - BarakSwedan : RT @SamCacciolo: ??? Ecco il nuovo volto del #Nuovostadiomilano dopo l’ultimo “restilyng” attuato! #Inter #Milan #SanSiro #Milano https://t… -

Corriere dello Sport

: l', oggi, ha bisogno di un Sergente. Appassionato, ma deciso. Questo non vuol dire che debba cambiare allenatore (sarebbe un peccato, la squadra giocava bene: poi, Bologna). Vuol dire che ...... onestamente, quest'ultima ipotesi mi sembra una presa in giro' e ancora: 'Nonostante ci sia da ringraziarti per ciò che hai fatto nei primi anni divolevo dirti che ormai nessun gesto potrà ... Inter, ecco la terza maglia: si torna al giallo, come nel 2015-2016 Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Il Nuovo Terraglio, tutti i giorni news di attualità, cultura, arte, cronaca, politica, economia, sport e ultime notizie dal mondo.