Inchiesta su falsi medici | “La Vita in Diretta” a San Giorgio del Sannio

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSandel(Bn) – Le telecamere de “Lain” arrivano a Sandelper la triste vicenda legata alla morte di Angela Russo, di 54 anni, vittima di un raggiro operato da due. Il decesso della donna, secondo quanto stabilito dal medico legale, è stato causato da trasfusioni fatte per seguire una terapia priva di validità scientifica. Ad Angela Russo, nel 2020, i dueavevano diagnosticato un tumore che in realtà non aveva, spingendola dunque ad effettuare numerose e costose trasfusioni fino alla sua morte. La troupe di Rai Uno nella giornata odierna si è recata a Sandelper raccogliere ...