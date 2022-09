Everything, Everywhere, All at Once, dal 6 ottobre al cinema, aperte le prevendite (Di mercoledì 28 settembre 2022) I fratelli Russo, stavolta in veste di produttori esecutivi, tornano ad affrontare il tema del multiverso grazie ad Everything, Everywhere, All at Once, dal 6 ottobre al cinema Al box office americano, la più grande sorpresa del 2022 è stata Everything Everywhere All at Once. Alla regia il geniale duo dei The Daniels, formato da Daniel Kwan e Daniel Scheinert. Vista la grande attesa per questa pellicola I Wonder Pictures in collaborazione con Unipol Biografilm Collection è lieta di annunciare che da oggi sono aperte le prevendite del film nei principali circuiti cinematografici. Se nel frattempo volete pregustare il trailer fare clic qui. La trama Evelyn Wang gestisce una piccola lavanderia a ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 28 settembre 2022) I fratelli Russo, stavolta in veste di produttori esecutivi, tornano ad affrontare il tema del multiverso grazie ad, All at, dal 6alAl box office americano, la più grande sorpresa del 2022 è stataAll at. Alla regia il geniale duo dei The Daniels, formato da Daniel Kwan e Daniel Scheinert. Vista la grande attesa per questa pellicola I Wonder Pictures in collaborazione con Unipol Biografilm Collection è lieta di annunciare che da oggi sonoledel film nei principali circuititografici. Se nel frattempo volete pregustare il trailer fare clic qui. La trama Evelyn Wang gestisce una piccola lavanderia a ...

