Caleb McLaughlin di Stranger Things denuncia il razzismo dei fan | “Non sono amato perché l’unico nero”

(Di mercoledì 28 settembre 2022)diè cresciuto sotto l’occhio dei riflettori, da quando ha debuttato nella fortunata serie Netflix nel 2016, quando è stato scelto per il ruolo di Lucas Sinclair, e le attenzioni del pubblico nonstate sempre bonarie. L’attore ne ha parlato di recente alla convention Heroes Comic-Con Belgium di domenica 25 settembre, di cui è stato ospite: in quell’occasione ha rivelato di essere stato vittima di episodi diditra i protagonisti della serie, giovani e adulti, ad essere di colore: la sua pelle ha fatto la differenza in alcune occasioni, quando il giovane attore e musicista si è accorto che il pubblico tendeva a ...

comingsoonit : 'Mi chiedevo 'perché sono il meno favorito? Perché ho meno follower? Eppure sono nella stessa serie in cui sono gli… - Gazzettino : #stranger things, #caleb mclaughlin (Lucas) accusa i fan di #razzismo: «Non mi seguono perché sono nero» - ilmessaggeroit : Stranger Things, Caleb McLaughlin (Lucas) accusa i fan di razzismo: «Non mi seguono perché sono nero» - afnewsinfo : Caleb McLaughlin di Stranger Things parla del razzismo dei fan - zazoomblog : Caleb McLaughlin di Stranger Things parla del razzismo dei fan - #Caleb #McLaughlin #Stranger #Things -

Tuttavia,assicura di non avercela con i fan di 'Stranger Things': 'È proprio per questo che voglio trasmettere amore e positività con chi mi segue, perché non voglio restituire odio ...Non tutti i sentimenti scatenati dalla serie però nel corso del tempo sono stati edificanti, anzi ora uno dei suoi protagonisti,, parla apertamente del razzismo e delle critiche ...Non è tutto rose e fiori ciò che ruota intorno a "Stranger Things", una delle serie Netflix più amate dai giovani. Lo assicura Caleb McLaughlin, che nello ...L'interprete di Lucas Sinclair ha dovuto subito fin da giovanissimo attacchi ingiustificati per via del colore della sua pelle ...