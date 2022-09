Sonia Bruganelli | sapete cosa faceva prima di diventare famosa? Non crederete ai vostri occhi

Leggi su topicnews

(Di martedì 27 settembre 2022) La moglie di Paolo Bonolis, attualmente opinionista per il Grande Fratello Vip, in passato ha dato sfogo a un’altra sua grande passione lavorativa. Scopriamo insieme quale, moglie del noto conduttore Paolo Bonolis, è un’imprenditrice e anche opinionista del Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. In passato ha avuto modo di dare libero sfogo a un’altra sua passione lavorativa, ecco quale.-fonte web: il ritorno al GfVip 7è tornata inserata come opinionista al Grande Fratello Vip, programma condotto su Canale 5 da Alfonso Signorini. Chiaramente, non è passato inosservato il fatto che non abbiano riconfermato Adriana Volpe, ...