Skriniar al Psg già a gennaio, altrimenti l'Inter lo perde a zero. La Gazzetta si sta arrendendo

Skriniar a Parigi già a gennaio, altrimenti l'Inter lo perderà a zero a giugno. Persino la Gazzetta si sta arrendendo alla realtà. È dolorosa la presa d'atto della realtà da parte del quotidiano sportivo rosa. Scrive di offerta furba del Psg. Proprio così, furba. Il Psg non ha mai smesso di pensare a lui (Skriniar, ndr), anzi è pronto a rimodulare un'offerta furba per gennaio. Non più sui 50 milioni più bonus (fino a 60) che avevano fatto traballare la resistenza interista, ma stavolta sui 25-30. Un quasi dimezzamento, inevitabile che per il Psg esiste l'opportunità di portarlo via a zero dopo qualche mese: il rischio, forse sottovalutato in passato, non è stato mai così reale.

