La Gazzetta dello Sport

, tra Inghilterra e Ungheria, ha giocato un'oretta convincendo tutti e lanciando un messaggio: "Sì, ci sono anche io". E Pioli se la ride. Fiducia- unico milanista azzurro tra ...Un mancino attenzionato. Il Milan prende appunti, monitora,i suoi giovani in prestito. Un po' come ha fatto connegli ultimi quattro anni. Dietro il primo squillo rossonero contro la Dinamo Zagabria c'è un giro d'Italia partito da Terni e ... Pobega studia da Kessie. E l’azzurro gli ha dato fiducia Daniel Maldini è stato rallentato da un infortunio a La Spezia, mentre Brescianini sta giocando con continuità a Cosenza ...Il Commissario Tecnico punta con forza su Giacomo Raspadori in attacco e sul capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, in difesa.