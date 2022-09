Pd: il commiato social di Sensi, boom di messaggi a partire dai Big (Di martedì 27 settembre 2022) Roma, 27 set (Adnkronos) - "Andata, niente, sono fuori. La mia esperienza parlamentare finisce qui, dopo quasi cinque anni alla Camera che ho cercato di onorare, non sempre riuscendoci, ma - credetemi - ogni singolo giorno. Ogni singolo giorno". Un commiato social quello di Filippo Sensi, uno dei deputati più presenti non solo in aula ma anche in rete, che ha provocato una pioggia di reazioni su Twitter e Instagram con messaggi di persone comuni ma soprattutto di Big della politica, parlamentari, rappresentanti delle istituzioni e anche bipartisan. "Ci ho provato. Non ci sono riuscito. Ma sono convinto che le persone che entreranno in Parlamento per il Partito democratico, tanti amici che stimo e ai quali sono e resterò legato, faranno il massimo per rappresentare i cittadini in quelle aule", scrive tra le altre cose ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 settembre 2022) Roma, 27 set (Adnkronos) - "Andata, niente, sono fuori. La mia esperienza parlamentare finisce qui, dopo quasi cinque anni alla Camera che ho cercato di onorare, non sempre riuscendoci, ma - credetemi - ogni singolo giorno. Ogni singolo giorno". Unquello di Filippo, uno dei deputati più presenti non solo in aula ma anche in rete, che ha provocato una pioggia di reazioni su Twitter e Instagram condi persone comuni ma soprattutto di Big della politica, parlamentari, rappresentanti delle istituzioni e anche bipartisan. "Ci ho provato. Non ci sono riuscito. Ma sono convinto che le persone che entreranno in Parlamento per il Partito democratico, tanti amici che stimo e ai quali sono e resterò legato, faranno il massimo per rappresentare i cittadini in quelle aule", scrive tra le altre cose ...

barbarajerkov : PD: IL COMMIATO SOCIAL DI SENSI, BOOM DI MESSAGGI A PARTIRE DAI BIG = il deputato uscente non è stato rieletto - tr… - ChiaraLove39 : RT @SkyTG24: La folla lungo il Mall per assistere alla cerimonia di commiato attraverso i maxi schermi #AddioElisabettaII Dalle 11, su Sk… - gianfrancogua62 : RT @SkyTG24: La folla lungo il Mall per assistere alla cerimonia di commiato attraverso i maxi schermi #AddioElisabettaII Dalle 11, su Sk… - SkyTG24 : La folla lungo il Mall per assistere alla cerimonia di commiato attraverso i maxi schermi #AddioElisabettaII Dall… -