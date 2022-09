“Mi hanno somministrato la droga dello stupro”: giovane denuncia un 60enne bergamasco (Di martedì 27 settembre 2022) Bergamo. “Sono stato drogato a mia insaputa”. Secondo un giovane di 19 anni che, per denunciare il fatto, si è rivolto ai carabinieri di Mariano Comense, sarebbe un 60enne bergamasco ad avergli somministrato la cosiddetta ‘droga dello stupro’. L’uomo e il ragazzo si sono conosciuti via internet ed hanno intrecciato una relazione. hanno avuto diversi rapporti sessuali consenzienti, fino a quando il giovane si è accorto di essere stato drogato. La sostanza è di quelle che creano temporanei vuoti di memoria ed è proprio da questi segnali, avuti in seguito agli incontri con l’amico bergamasco, che il 19enne ha cominciato ad avere sospetti. Così si è ... Leggi su bergamonews (Di martedì 27 settembre 2022) Bergamo. “Sono statoto a mia insaputa”. Secondo undi 19 anni che, perre il fatto, si è rivolto ai carabinieri di Mariano Comense, sarebbe unad averglila cosiddetta ‘’. L’uomo e il ragazzo si sono conosciuti via internet edintrecciato una relazione.avuto diversi rapporti sessuali consenzienti, fino a quando ilsi è accorto di essere statoto. La sostanza è di quelle che creano temporanei vuoti di memoria ed è proprio da questi segnali, avuti in seguito agli incontri con l’amico, che il 19enne ha cominciato ad avere sospetti. Così si è ...

