L'auto in crisi - Stemmi, cavi di ricarica, chip, gas: ormai manca di tutto (Di martedì 27 settembre 2022) Non deve essere per nulla semplice il compito di un responsabile acquisti nel mondo dell'auto. Dopo la pandemia, l'intera industria delle quattro ruote si è trovata ad affrontare una difficoltà dietro l'altra. La carenza più nota è quella dei semiconduttori, ma ormai l'elenco delle parti mancanti è sempre più lungo e variegato, con alcune Case alle prese con problemi che solo a prima vista possono sembrare banali. Del resto, gli effetti della pandemia sulle catene logistiche e quindi sugli approvvigionamento sono stati esacerbati da ulteriori tensioni, a partire dalla guerra in Ucraina con le relative conseguenze sulle forniture di gas e, quindi, sulla disponibilità di energia. Gli Stemmi della Ford. Uno dei casi limite emersi negli ultimi giorni riguarda la Ford. Il gruppo americano ha confermato le indiscrezioni ...

