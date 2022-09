Inseparabili rivali

(Di martedì 27 settembre 2022) Personaggi in eterna competizione, ma fatalmente dipendenti l’uno dall’altro. I grandi atleti devono avere un avversario al loro livello, per poter brillare. Un libro racconta queste «coppie» antagoniste. «Sei sfortunato amico mio, ancora una volta arriverai secondo». Lo dice Jacques Anquetil, ormai morente, a Raymond Poulidor che è andato a trovarlo al capezzale. È l’ultimo sprint vinto. È la sublimazione ironica e amara di una vita trascorsa a battersi su una bicicletta, a inseguirsi, polemizzare, digrignare i denti sul manubrio. Dal Mont Ventoux alle cronometro crivellate dal vento di Bretagna, l’algido normanno e il contadino di Limoges hanno condotto lo sport dentro I duellanti di Joseph Conrad, lo hanno semplificato in favore di telecamera con un copione che sarebbe diventato un format: due protagonisti assoluti circondati da comparse destinate a svaporare nel tempo. È il gioco ...

