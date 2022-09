Harry costretto a pagare una cifra esorbitante per la morte della Regina (Di martedì 27 settembre 2022) Harry ha dovuto sborsare di tasca propria una cifra astronomica per poter arrivare al capezzale di sua nonna, la Regina Elisabetta, che si trovava a Balmoral. Il Principe ha pagato 30mila sterline (circa 33.700 euro) per un jet privato che non è servito a nulla. Infatti, quando è atterrato ormai era troppo tardi: Sua Maestà era già spirata. Harry, la lite furibonda con Carlo Nuovi retroscena spuntano su quel fatidico giorno, l’8 settembre, in cui Elisabetta II ci ha lasciato. Sappiamo che Harry litigò al telefono con suo padre Carlo, perché quest’ultimo gli aveva proibito di portare con sé al Castello di Balmoral Meghan Markle, definendola “persona non gradita” e la sua presenza “inopportuna”. Harry sborsa 33.700 euro per il jet privato La lite furibonda è stata fatale per ... Leggi su dilei (Di martedì 27 settembre 2022)ha dovuto sborsare di tasca propria unaastronomica per poter arrivare al capezzale di sua nonna, laElisabetta, che si trovava a Balmoral. Il Principe ha pagato 30mila sterline (circa 33.700 euro) per un jet privato che non è servito a nulla. Infatti, quando è atterrato ormai era troppo tardi: Sua Maestà era già spirata., la lite furibonda con Carlo Nuovi retroscena spuntano su quel fatidico giorno, l’8 settembre, in cui Elisabetta II ci ha lasciato. Sappiamo chelitigò al telefono con suo padre Carlo, perché quest’ultimo gli aveva proibito di portare con sé al Castello di Balmoral Meghan Markle, definendola “persona non gradita” e la sua presenza “inopportuna”.sborsa 33.700 euro per il jet privato La lite furibonda è stata fatale per ...

