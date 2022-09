Fratelli d’Italia ha vinto per protesta, ma gli elettori hanno trascurato molti aspetti (Di martedì 27 settembre 2022) Il dato più evidente che emerge dalle ultime consultazioni elettorali è la incostituzionalità della legge elettorale, la quale conferisce al voto più il valore di una puntata alla lotteria che il valore di un strumento di rappresentanza democratica. Basta pensare che ai collegi maggioritari uninominali anche un solo voto in più degli altri, riportato da una coalizione, comporta la vittoria di chi è riuscito ad averlo, con l’assorbimento dei voti degli altri partiti in lizza, in modo che coloro che abbiano votato questi ultimi restino senza rappresentanza parlamentare. Ed è da aggiungere che la stessa sorte spetta a coloro che hanno votato partiti che non hanno superato lo sbarramento del 3%. Si tratta di oltre 3 milioni e mezzo di votanti la cui espressione di voto è andata paradossalmente a vantaggio di persone che detti votanti non volevano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 settembre 2022) Il dato più evidente che emerge dalle ultime consultazioni elettorali è la incostituzionalità della legge elettorale, la quale conferisce al voto più il valore di una puntata alla lotteria che il valore di un strumento di rappresentanza democratica. Basta pensare che ai collegi maggioritari uninominali anche un solo voto in più degli altri, riportato da una coalizione, comporta la vittoria di chi è riuscito ad averlo, con l’assorbimento dei voti degli altri partiti in lizza, in modo che coloro che abbiano votato questi ultimi restino senza rappresentanza parlamentare. Ed è da aggiungere che la stessa sorte spetta a coloro chevotato partiti che nonsuperato lo sbarramento del 3%. Si tratta di oltre 3 milioni e mezzo di votanti la cui espressione di voto è andata paradossalmente a vantaggio di persone che detti votanti non volevano ...

