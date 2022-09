(Di martedì 27 settembre 2022) Juan Carlosè stato numero 1 del mondo. Ora lo è di nuovo, da allenatore del numero 1. “Avevo dimenticato come fosse. Dopo aver passato cinque o sei anni nell’ombra, molto felice, ora sono tornato sulla bocca di tutti e noto di nuovo che tutti mi indicano e mi guardano”. E a Ferraro questa cosa della notorietà non è mai piaciuta davvero. “Dopo aver vinto la prima Coppa Davis ho passato due settimane quasi senza uscire di casa. Foto, autografi… Non potevo sopportarlo, mi ha travolto. Piano piano sono migliorato, ma è vero che da giovane ero molto introverso e mi è costato molto. Quello che mi mancava di più era la solitudine. Sono una persona abbastanza indipendente e avevo bisogno di trascorrere il mio tempo da solo, calmo, con le mie cose. Quando sei famoso, raggiungere quei momenti costa molto. E ora l’ho notato di nuovo. La differenza è che ora non sono più ...

napolista : Ferrero: «La testa di un tennista è un po’ ossessiva: sempre di più, sempre di più, sempre di più» Il coach di Alc… - tradori : @mattonistajr @Kagakazov Esatto io ho votato quello… ma è un sondaggio truccato come le elezioni 2020 in America.… - silvio_ferrero : Capo Testa, Punta Bianca sulla destra e monte Incudine (Corsica) sullo sfondo. SIMP fieldtrip Sardegna nord. @ Spia… -

E con Granai, Pellerei, Turotti, Marchesi eche hanno accettato subito il mio invito per ... E, da domenica prossima,alla prima squadra che oggi ha esordito in campionato con un 1 - 1 sul ...Poial campionato e all'esordio, casalingo, di domenica 2 contro Sassari. OPENJOBMETIS VARESE ... 84 - 67) Varese : Ross 12, Woldetensae 22, De Nicolao 6, Reyes 17, Librizzi, Virginio 6,...Giancarlo Ferrero, capitano della Pallacanestro Varese, lascia i suo commento sulla gara di semifinale del torneo Bertolazzi persa a Parma contro la Germani Brescia nella giornata di sabato, ...Torneo Bertolazzi di Parma: la Germani si impone 80-86. La Openjobmetis insegue per 40 minuti, pur restando sempre in partita. Migliore in campo Reyes (14 punti), si fa vedere Owens (13) ...