Camera | Montecitorio ' apre' ai nuovi deputati | dal 10 ottobre al via gli adempimenti

Roma, 27 set (Adnkronos) - I deputati della XIX legislatura potranno svolgere i primi adempimenti amministrativi presso palazzo Montecitorio a partire da lunedì 10 ottobre 2022, dalle 15 alle 21, e nei giorni successivi fino a venerdì 14 ottobre, dalle 9 alle ore 20. Lo annuncia la Camera dei deputati. L'accesso dei deputati avrà luogo dall'ingresso di piazza Montecitorio, dove saranno accolti dagli assistenti parlamentari. I deputati potranno quindi recarsi al Centro per i primi adempimenti, allestito nella sala del Mappamondo (IV piano). A partire da lunedì 17 ottobre 2022 gli adempimenti amministrativi potranno essere svolti presso il Centro servizi ubicato al ...

