Calcio, giocatori Iran contro repressione: coperti simboli durante l’inno (Di martedì 27 settembre 2022) I giocatori dell’Iran hanno preso parte alla protesta contro la repressione in atto nel loro Paese per la protesta del velo. Alla BSFZ-Arena di Maria Enzerdorf, in Austria, prima dell’amichevole contro il Senegal i calciatori hanno indossato un giubbotto nero durante l’inno per coprire la maglia e lo stemma dell’Iran. Protesta che arriva dopo il messaggio pubblicato sui social di Serdar Azmoun, attaccante della Nazionale Iraniana: “Possono anche buttarci fuori dalla Nazionale ma sarebbe un piccolo prezzo da pagare anche per una singola ciocca di capelli di una donna Iraniana. Vergognatevi per come state uccidendo le persone, viva le donne Iraniane, lunga vita alle donne Iraniane”, ... Leggi su sportface (Di martedì 27 settembre 2022) Idell’hanno preso parte alla protestalain atto nel loro Paese per la protesta del velo. Alla BSFZ-Arena di Maria Enzerdorf, in Austria, prima dell’amichevoleil Senegal i calciatori hanno indossato un giubbotto neroper coprire la maglia e lo stemma dell’. Protesta che arriva dopo il messaggio pubblicato sui social di Serdar Azmoun, attaccante della Nazionaleiana: “Possono anche buttarci fuori dalla Nazionale ma sarebbe un piccolo prezzo da pagare anche per una singola ciocca di capelli di una donnaiana. Vergognatevi per come state uccidendo le persone, viva le donneiane, lunga vita alle donneiane”, ...

