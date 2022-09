ASL di Novara | Concorso per 1 Dirigente Medico

Leggi su posizioniaperte

(Di martedì 27 settembre 2022) L’Azienda Sanitaria Locale “NO” diha indetto unPubblico per la ricerca di 1 Figura Professionale comein disciplina di Cardiologia. Viene offerto inquadramento con contratto a tempo indeterminato. Bando diE' indettopubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di- disciplina cardiologia presso l'Asl NO di. Requisiti ed Invio della Domanda Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella ...