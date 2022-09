Al via la Maratona mozartiana (Di martedì 27 settembre 2022) Giovedì la chiesa di San Giorgio ospiterà i primi due set, dalle ore 18, dell’esecuzione dell’integrale della produzione solistica da camera per pianoforte, promossa dall’Associazione Alessandro Scarlatti, con protagonisti Giada Pellegrino, Davide Cesarano, Vittorio Bonanno e Leonardo Di Luccia Di Olga Chieffi Tutto pronto per la realizzazione del Progetto Mozart, l’ esecuzione integrale dell’opera per pianoforte (le sonate, le fantasie e il repertorio a quattro mani) affidata dalla Associazione Alessandro Scarlatti ai giovani talenti della tastiera del Conservatorio Giuseppe Martucci di Salerno. Giovedì sera primo doppio set a partire dalle 18 nella chiesa di San Giorgio, con i primi quattro pianisti, di una schiera di ben diciotto musicisti che ci condurranno tra gli spartiti mozartiani ancora il 30 e il 6 e 7 ottobre. La musica cameristica per pianoforte composta da ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 27 settembre 2022) Giovedì la chiesa di San Giorgio ospiterà i primi due set, dalle ore 18, dell’esecuzione dell’integrale della produzione solistica da camera per pianoforte, promossa dall’Associazione Alessandro Scarlatti, con protagonisti Giada Pellegrino, Davide Cesarano, Vittorio Bonanno e Leonardo Di Luccia Di Olga Chieffi Tutto pronto per la realizzazione del Progetto Mozart, l’ esecuzione integrale dell’opera per pianoforte (le sonate, le fantasie e il repertorio a quattro mani) affidata dalla Associazione Alessandro Scarlatti ai giovani talenti della tastiera del Conservatorio Giuseppe Martucci di Salerno. Giovedì sera primo doppio set a partire dalle 18 nella chiesa di San Giorgio, con i primi quattro pianisti, di una schiera di ben diciotto musicisti che ci condurranno tra gli spartiti mozartiani ancora il 30 e il 6 e 7 ottobre. La musica cameristica per pianoforte composta da ...

