Uomini e Donne, Armando Incarnato su tutte le furie: le anticipazioni (Di lunedì 26 settembre 2022) Tante novità in arrivo con il nuovo episodio di Uomini e Donne. Infatti vedremo un Armando Incarnato infuriato: interviene anche Maria De Filippi. Sarà una puntata di Uomini e Donne ricca di colpi di scena in studio. Durante l'appuntamento odierno del dating show vedremo un Armando Incarnato che andrà su tutte le furie. Necessario anche l'intervento di Maria: tutte le anticipazioni. Armando Incarnato protagonista della nuova puntata (Via WebSource)La settimana di Uomini e Donne si aprirà all'insegna delle liti. Infatti oggi pomeriggio, come sempre a partire dalle 14:45, nello studio di Maria De ...

